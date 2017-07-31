Валерій Борзов взяв участь в урочистому закритті «Велокаравану Дружби Україна-Корея»

В Києві успішно фінішував «Велокараван Дружби Україна-Корея», який пройшов містами України під патронатом Посольства Республіки Корея та за підтримки Національного олімпійського комітету України, Міністерства молоді та спорту України, Федерації велоспорту України.

Нагадаємо, «Велокараван Дружби Україна-Корея» відбувся на честь 25-річниці встановлення дипломатичних відносин між Республікою Корея та Україною, а також ХХІІІ зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані-2018.

В урочистому закритті взяли участь віце-президент НОК України, член МОК, Олімпійський чемпіон Валерій Борзов, Посол Республіки Корея в Україні Лі Янг Гу, президент компанії «Самсунг Електронікс Україна» Джей Сул Ю.

Маршрут «Велокаравану Дружби» пройшов через Вінницьку область (м. Немирів), Кіровоградську область (м. Кропивницький), міста Миколаїв, Херсон, Одесу та завершився в Києві.

Всі учасники «Велокаравану» з рук почесних гостей свята отримали заслужені медалі.

Під час урочистого закриття серед його гостей відбулася вікторина від партнера НОК компанії «Самсунг Електронікс» на знання корейсько-українських відносин, культури та історії. За правильні відповіді учасники отримали пам'ятні подарунки.

Під час проведення «Велокаравану» в усіх містах, приймаючих велосипедну дружину, були вставновлені тренажери. Кожен бажаючий мав чудову змогу зробити свій внесок у допомогу онкохворим дітям, адже за кожні 1000 метрів на тренажері компанія «Самсунг Елекронікс» виділила по 1000 гривень. Тож, під час закриття змагань в українській столиці пан Сул Ю вручив чек на 200 тисяч гривень керівнику Фонду допомоги онкохворим дітям «Краб» Ларисі Лавренюк.