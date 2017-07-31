«Велокараван дружби» між Україною і Кореєю - в Миколаєві!

26 липня біля Каштанового скверу відбулася церемонія зустрічі учасників «Велокаравана дружби» з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Республікою Корея та Україною, а також прийдешніх ХХIII зимових Олімпійських ігор в місті Пхьончхані.

Миколаївці тепло зустріли корейських велосипедистів, які вже встигли проїхати чимало кілометрів країною. У складі гостей були і професійні велосипедисти, і представники інших видів спорту (зокрема, альпінізму), тому з фізичною підготовкою у жителів Кореї було все відмінно!

Люб'язно зустріли делегацію українських і корейських спортсменів заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кіндратів, заступник голови обласного НОК України Олександр Садовський, заступник голови Миколаївської обласної ради Андрій Кротов.

У своєму зверненні Віталій Кіндратів зазначив маршрут, який, якщо дивитися на карту велопробігу, пролягає по Україні «вісімкою» За його словами, «8» - це символ нескінченності, ознака успішного союзу двох країн.

«Ми віримо, що наші відносини будуть розвиватися і вести до нових позитивних результатів. До зустрічі «велокаравана» ми залучили нашу корейську діаспору в Миколаєві. Вони з великою радістю відгукнулися і тепер в колоні велосипедистів є українські корейці», - сказав Віталій Кіндратів.

Військовий аташе Республіки Корея в Україні Хванг Су-Чол подякував за тепле привітання його земляків. І запевнив, що в 2018 році українських спортсменів на зимовій Олімпіаді буде чекати не менше душевний прийом.

«Сьогодні для наших велосипедистів уже третій день марафону по Україні. Вони їздили по різних українськиї містах, бачили на власні очі, яка це культурно і економічно розвинена країна. Ми впевнені, що Україна і Корея стануть хорошими партнерами», - наголосив Хванг Су-Чол.

Українські та корейські спортсмени перетнули символічну фінішну стрічку, пригостилися традиційним короваєм, вислухали виступ місцевих музикантів - ансамблю народної пісні «Вітовчанє» і кавер-групи WWS Crew, а також зробили у відповідь музичний подарунок.