Українські стрілки здобули ще 6 медалей на чемпіонаті Європи

В азербайджанському Баку триває європейська першість з малокаліберної зброї, на якій українці продовжують «штурмувати» п’єдестал пошани.

До 5-ти раніше здобутих нагород наші спортсмени додали ще 6 медалей.

Командне «золото» вибороли: Павло Коростильов, Роман Бондарук та Володимир Пастернак, які представляли нашу збірну у вправі МП-10. Також чемпіоном, але в особистому заліку цієї вправи, став Павло Коростильов, який встановив рекорд Європи та світу серед юніорів - 581 очок.

Цим же складом наші хлопці святкували перемогу в командному виступі у вправі РП-5.

В Баку «срібло» в скарбничку збірної України приніс наш Сергій Куліш (МГ-6).

Другою також фінішувала наша жіноча команда у складі Дар'ї Шаріпової, Наталії Кальниш та Лесі Леськів (МГ-5).

«Бронза» на рахунку наших дівчат – Світлани Бойкової, Наталії Кальниш та Наталії Леськів в командному виступі у стрільбі на 300 метрів з гвинтівки з трьох положень.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав наших стрілків, тренерський склад команди та Федерацію стрільби України з гарними здобутками, побажавши подальших успіхів в Баку та нових звершень на міжнародній арені.