Медаль чемпіонату світу з плавання вже в Україні

Вчора з угорського Будапешту на рідну землю повернувся один із героїв чемпіонату світу з водних видів спорту, плавець Андрій Говоров.

Бронзового призера на 50-метрівці батерфляєм та його тренера Арілсона де Сільву в міжнародному аеропорту «Бориспіль» зустрічала та тепло вітала від Національного олімпійського комітету з успішним виступом призерка Олімпійських ігор, начальник Управління олімпійського руху Анна Сорокіна.

Нагадаємо, що на рахунку наших плавців дві престижні нагороди світової першості: разом з Андрієм Говоровим медаль для України виборов Михайло Романчук, піднявшись на другу сходинку п’єдесталу пошани на дистанції 1500м.

Приємно відзначити, що Андрій Говоров і Михайло Романчук раніше здобували перемоги на Юнацьких Олімпійських іграх у Сінгапурі-2010 і Нанкіні-2014 відповідно.