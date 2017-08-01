Медаль чемпіонату світу з плавання вже в Україні

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Вчора з угорського Будапешту на рідну землю повернувся один із героїв чемпіонату світу з водних видів спорту, плавець Андрій Говоров.
Бронзового призера на 50-метрівці батерфляєм та його тренера Арілсона де Сільву в міжнародному аеропорту «Бориспіль» зустрічала та тепло вітала від Національного олімпійського комітету з успішним виступом призерка Олімпійських ігор, начальник Управління олімпійського руху Анна Сорокіна.
Нагадаємо, що на рахунку наших плавців дві престижні нагороди світової першості: разом з Андрієм Говоровим медаль для України виборов Михайло Романчук, піднявшись на другу сходинку п’єдесталу пошани на дистанції 1500м.
Приємно відзначити, що Андрій Говоров і Михайло Романчук раніше здобували перемоги на Юнацьких Олімпійських іграх у Сінгапурі-2010 і Нанкіні-2014 відповідно.