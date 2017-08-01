Енергійні та спортивні з «Сонячного берега»

Продовжуючи проведення заходів Всеукраїнської програми «Олімпійське літо», Одеська обласна комунальна організація «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» за підтримки відділення НОК України в Одеській області та управління молодіжної політики і спорту облдержадміністрації 27-28 липня завітали до дитячого оздоровчого табору «Сонячний берег» в смт. Сергіївка.

34 загони – 1100 дітей з усієї України, 68 вожатих, 6 інструкторів зі спорту, гарні спортивні традиції, змістовне дозвілля і відпочинок – все це оздоровчий табір «Сонячний берег».

Першого дня працівники Центру «Спорт для всіх» спільно з вожатими та інструкторами спорту провели нараду, на якій обговорили план заходів та концепцію рухової активності під час оздоровлення – «Ні дня без рухової активності».

Після обіду на стадіоні закладу проведено «Веселі олімпійські старти» серед дітей і підлітків молодшого та старшого віку.

Шість цікавих, веселих, рухливих естафет на швидкість, кмітливість, витривалість, дотепність, увагу, з яскравими спортивними предметами та інвентарем, спортивна вікторина, пройшли злагоджено, з азартом.

На полі вирували справжні спортивні баталії. Кожна команда прагнула перемоги. Одну за одною юні, майбутні олімпійці долали естафети викладаючись на всі сто, демонструючи свої фізичні навички і вміння.

Серед вболівальників теж організовано конкурс, яким передбачено нагороди за активну підтримку своїх команд. Вони зайняли місця у відповідних секторах . Тож з усіх боків стадіону лунали слогани, кричалки та шалені овації. Крім того дітвора виконувала різні ритмічні спортивні рухи.

В той же час на окремих локаціях проводилися естафети – кидки у баскетбольне кільце, волейбол та ворткаут.

А завершилися «Веселі олімпійські старти» спортивним флешмобом під табірну пісню.

Усі команди та вболівальники отримали гарний настрій, позитив, призи і грамоти від Центру «Спорт для всіх» і відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області.

Вечірня програма – спортивно-розважальне свято «Три кораблі» проведена у клубі. Три команди від кожного корпусу дев’ятиетажки, п’ятиетажки та трьохетажки «Пірати», «Пасажири» та «Пірати Карібського моря» за сценарієм демонстрували свої спортивні, танцювальні, кулінарні здібності та ерудицію.

Після святкової програми на дітлахів чекала дискотека.

Наступний день розпочався масовим видовищним заходом – спортивною зарядкою. Адже 1100 дітей разом зі своїми педагогами-організаторами, вишикувавшись на стадіоні, під музику чітко енергійно, бадьоро з радістю виконували спортивні вправи.

Два дні промайнули швидко, але емоції та спортивний заряд, дружнє спілкування залишаться надовго.