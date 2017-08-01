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Збірна України з кульової стрільби виборює «золото»!
01 Серпня 2017 Поділитися
На чемпіонаті Європи з малокаліберної зброї в азербайджанській столиці скарбничка української збірної поповнилася ще однією медаллю найвищого ґатунку.
«Золото» на рахунку нашої чоловічої команди у складі Романа Бондарука, Павла Коростильова та Володимира Пастернака, які у стрільбі з пістолету у вправі РП-5 посіли перше місце.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав наших спортсменів, тренерський склад збірної та Федерацію стрільби України на чолі з Олегом Волковим з чудовим виступом в Баку, побажавши й надалі успішно прославляти гарні традиції вітчизняної школи стрільби в Європі та світі.
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