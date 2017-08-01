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Літня Спартакіада ветеранів спорту сусідніх територіальних громад на Хмельниччині
01 Серпня 2017 Поділитися
Літня Спартакіада ветеранів спорту сусідніх територіальних громад на Хмельниччині

В VI Спартакіаді ветеранів спорту сусідніх міст і селищ брали участь 4 команди з м. Полонне, м. Шепетівка, смт. Понінка (Хмельницька область) та смт. Петршотравенська (Житомирська область).

Організаторами спортивного свята виступили районний та обласний осередки ветеранів фізичної культури і спорту, відділення НОК України в Хмельницькій області, депутат обласної ради Руслан Скринський.

Змагання серед спортсменів віком понад 35 років відбулися з 5 видів спорту на базі Полонського професійного аграрного ліцею.

Під час урочистого відкриття заходу, яке розпочалося підняттям Державного прапора України й музичних номерів солістки місцевого будинку творчості школярів Анастасії Герасимчук, керівники спортивних організацій області та району висловили щиру вдячність ветеранам за довголіття в спорті, пропаганду здорового способу життя, олімпійського руху, розвиток дружніх відносин між громадами сусідніх населених пунктів.

Персональні вітання і подарунки отримали учасники змагань: Вільгельм Багінський з нагоди 70-річчя та Микола Павлюк - один з переможців вікторини легка атлетика і хмельничани, проведеної обласним відділенням Національного олімпійського комітету.

Заслужені нагороди цим полончанам вручила почесна гостя з Хмельницького Ганна Криніна, майстер спорту, багаторазова переможниця всеукраїнських та всесоюзних змагань з легкої атлетики, рекордсменка України серед ветеранів в бігу на середні дистанції, факелоносець естафети олімпійського вогню 1980 року.

А далі на майданчиках розгорнулися цікаві спортивні баталії. Захоплюючий напружений фінальний поєдинок з волейболу між ветеранами Понінки та Полонного закінчився з рахунком 2:1 на користь понінківчан. Полончани виграли турніри з міні-футболу, настільного тенісу та снайперів баскетболу. В шахових протистояннях перемогу святкували шепетівчани.

В загальнокомандному заліку першою в Спартакіаді стала збірна Полонного, на другому місці – команда з смт. Понінка, треті – першотравенські ветерани.

Команди відзначені грамотами, переможці та призери в кожному виді отримали дипломи, грошові винагороди, а всі учасники – сувенірну атрибутику з олімпійською символікою й заряд бадьорості на майбутнє.

 

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