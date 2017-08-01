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«Олімпійське літо» на базі з академічного веслування
01 Серпня 2017 Поділитися
«Олімпійське літо» на базі з академічного веслування

У столиці на тренувальній базі ДЮСШ «Київ» з академічного веслування триває «Олімпійське літо».

З 21 по 28 липня напередодні чемпіонату України з академічного веслування серед юнаків та дівчат відбувся турнір з настільного тенісу. Участь у ньому брали понад 100 чоловік.

Спортивне свято для дітлахів організували працівники ДЮСШ «Київ» за сприяння Київського міського відділення Національного олімпійського комітету України.

Переможці та призери змагань були нагороджені подарунками та сувенірами з олімпійською символікою від столичного осередку НОК.

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