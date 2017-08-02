Каратист Станіслав Горуна – найкращий спортсмен Львівщини за підсумками липня 2017 року!

Традиційне щомісячне голосування членів колегії управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації та членів виконкому обласного відділення НОК України визначило найкращим спортсменом Львівщини за підсумками липня майстра спорту України міжнародного класу, одного з кращих каратистів сучасності Станіслава Горуну.

Цим почесним званням Станіслав Горуна вшанований за здобуття золотої медалі Х Всесвітніх Ігор (Вроцлав) у змаганнях каратистів. Вихованець Антона Нікуліна став першим в Україні чемпіоном World games з карате.

Незабаром відбудеться урочиста церемонія вшанування найкращого спортсмена та його тренера, Заслуженого тренера України Антона Нікуліна.

В січні цього року Станіслав був номінований як кращий спортсмен Львівщини.