Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує бронзова призерка Олімпійських ігор Лондона-2012 з легкої атлетики Марія Ремень.

Олімпійська родина України вітає іменинницю зі святом!

Щиро зичимо, щоб життя дарувало якомога більше яскравих моментів і приємних сюрпризів, а тепло рідних і близьких було міцним фундаментом для нових звершень!

Миру, добра, злагоди та благополуччя!