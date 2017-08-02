У Львові урочисто зустріли переможців та призерів чемпіонату Європи з кульової стрільби

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Вчора ввечері на головному залізничному вокзалі Львова за участю керівництва спортивного руху області та міста, представників спортивної громадськості, відділення НОК України у Львівській області, журналістів, відбулася урочиста зустріч членів збірної команди України зі стрільби кульової.
А це мультимедаліст континентального чемпіонату серед дорослих спортсменів, рекордсмена Європи та світу, володаря чотирьох золотих, одної срібної та бронзової нагород Павла Коростильова, дворазового чемпіона Європи Романа Бондарука, дворазового чемпіона Європи та бронзового призера Володимира Пастернака, володаря двох срібних медалей серед юніорів Юрія Колесніка.
Зазначимо, що спортсмени повернулися з чемпіонату Європи, який тривав у місті Баку (Азербайджан).
Вітаємо представників кульової стрільби Львівщини та увесь тренерський склад й бажаємо подальших успіхів!