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На Житомирщині відзначатимуть «Найкращих спортсменів та тренерів місяця»
02 Серпня 2017 Поділитися
На Житомирщині відзначатимуть «Найкращих спортсменів та тренерів місяця»

Відділення НОК України в Житомирській області спільно з управлінням сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації започаткували обласну акцію по відзначенню спортсменів Житомирщини «Кращий спортсмен та тренер місяця».

У перший серпневий день у Галереї спортивної слави Житомирщини в Житомирському державному університеті ім.І.Франка відбулося відзначення кращих за травень та червень.

Найкращим спортсменом області у травні спеціальна комісія визначила Мазура Владислава – майстра спорту міжнародного класу, переможця VIII Універсіади з легкої атлетики з результатом 8 м 06 см та його тренера, відповідно - Ігоря Лонського. У червні - переможцем став Станіслав Маслов, який у цьому ж місяці виборов дві золоті нагороди на командному чемпіонаті України - 2017 з легкої атлетики. Почесну відзнаку отримав і його наставник - Володимир Зорнік. Відзначили переможців начальник управління сім’ї, молоді та спорту ОДА Світлана Гресь та заступник голови відділення Національного олімпійського комітету України в Житомирській області Леонід Самунь.

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