На Житомирщині відзначатимуть «Найкращих спортсменів та тренерів місяця»

Відділення НОК України в Житомирській області спільно з управлінням сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації започаткували обласну акцію по відзначенню спортсменів Житомирщини «Кращий спортсмен та тренер місяця».

У перший серпневий день у Галереї спортивної слави Житомирщини в Житомирському державному університеті ім.І.Франка відбулося відзначення кращих за травень та червень.