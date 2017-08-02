Лондон приймає найкращих в світі представників Королеви спорту

4 серпня в столиці Великої Британії стартує чемпіонат світу з легкої атлетики.

Найкращі представники Королеви спорту у світі розіграють 47 комплектів нагород.

В Лондоні змагатися за престижні медалі спортсмени будуть на Олімпійському стадіоні.

На найголовнішому старті року українська заявка нараховує 48 атлетів (16 чоловіків та 32 жінки).

Змагання триватимуть до 13 серпня.

Склад збірної України

Жінки: Олеся Повх (100 м, 4х100 м), Яна Качур (200 м, 4х100 м), Аліна Калістратова (4х100 м), Єлизавета Бризгіна (4х100 м), Анастасія Бризгіна (400 м, 4х400 м), Ольга Земляк (400 м, 4х400 м), Тетяна Мельник (4х400 м), Катерина Климюк (4х400 м), Ольга Бібік (4х400 м), Ольга Ляхова (800 м, 4х400 м), Юлія Шматенко (5000 м), Анна Плотіцина (100 м з/б, 4х100 м), Олена Колесниченко (400 м з/б), Вікторія Ткачук (400 м з/б), Марія Шаталова (3000 м з перешкодами), Вікторія Хапіліна (марафон), Дар'я Михайлова (марафон), Тетяна Вернигор (марафон), Надія Боровська (с/х, 20 км), Інна Кашина (с/х, 20 км), Валентина Мирончук (с/х, 20 км), Оксана Окунєва (стрибки у висоту), Ірина Геращенко (стрибки у висоту), Юлія Левченко (стрибки у висоту), Марина Килипко (стрибки з жердиною), Марина Бех (стрибки у довжину), Аліна Шух (семиборство), Наталія Семенова (метання диска), Ганна Гацько-Федусова (метання списа), Ірина Новожилова (метання молота), Альона Шамотіна (метання молота), Ірина Климець (метання молота0.

Чоловіки: Сергій Смелик (200 м), Ігор Олефіренко (марафон), Ігор Русс (марафон), Юрій Русюк (марафон), Руслан Дмитренко (с/х, 20 км), Іван Лосєв (с/х, 20 км), Сергій Будза (с/х, 20 км), Ігор Главан (с/х, 50 км), Іван Банзерук (с/х, 50 км), Мар'ян Закальницький (с/х, 50 км), Богдан Бондаренко (стрибки у висоту), Андрій Проценко (стрибки у висоту), Владислав Малихін (стрибки з жердиною), Сергій Никифоров (стрибки у довжину), Олексій Касьянов (десятиборство), Сергій Регеда (метання молота).