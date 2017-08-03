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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
03 Серпня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують Олімпійська чемпіонка з важкої атлетики Наталія Скакун, член Виконкома Національного олімпійського комітету України Віктор Корж.

Олімпійська родина України вітає іменинників зі святом!

Щиро зичимо, щоб життя дарувало якомога більше яскравих моментів і приємних сюрпризів, а тепло рідних і близьких було міцним фундаментом для нових звершень!

Миру, добра, злагоди та благополуччя!

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