Олімпійський день на Харківщині

Днями в Красноградському районі Харківської області, пройшов Олімпійський день.

Урочисте відкриття свята відбулося в зоні відпочинку м. Краснограда. Змагання з п’яти видів спорту пройшли на п’яти локаціях: з пляжного волейболу та пляжного футболу - на зоні відпочинку, зі стрітболу - на майданчику зі штучним покриттям біля Молодіжного центру, з настільного тенісу - в спортивній залі технікуму механізації сільського господарства імені Ф. Тимошенка, з більярду - в спортивному клубі «Олімп». Незважаючи на несприятливі погодні умови і періодичний сильний дощ, всі змагання були проведені до кінця і пройшли на високому рівні.

У змаганнях з пляжного волейболу взяли участь 8 команд. 1 місце посіла команда «УГВ Сервіс» у складі Юрія Гнідого та Руслана Федоренка, 2 місце - команда «Електробур» у складі Михайла Кишковарова та Андрія Бовди, 3 місце - команда «Промінь-1» у складі Дениса Лукашука та Віталія Сітяєва.

У змаганнях з пляжного футболу взяло участь 5 команд. 1 місце посіла команда «Піщанський стиль» (с. Піщанка), 2 місце - ФК «Олімпік» (с. Наталине), 3 місце - ФК «Цукровик» (с. Ланна). Кращим бомбардиром визнаний Павло Четверіков (ФК «Піщанський стиль»), кращим воротарем - Дмитро Карпов (ФК «Олімпік»).

У стрітболі боролися 8 команд. Перемогли гравці команди «Лавар Болл Тім» у складі Іллі Кондренка, Олександра Скубрія та Євгена Щербини, 2 місце посіла команда «Баклажани» у складі Артема Філіпчука, Дмитра Колтунова та Владислава Акіншина. Бронззовими призерами стали гравці команди «Снікерс» у складі Антона Безуглого, Єгора Гугленка та Микити Вшивкова.

В змаганнях з настільного тенісу брали участь спортсмени з Красноградського та Сахновщинського районів. 1 місце виборов гість із Сахновщини Микола Волошин, 2 місце у господаря турніру Володимира Бондаря, 3-м став – Сергій Панасенко із Сахновщини.

Змагання з більярду проходили серед спортсменів районного відділення «Інваспорт» у спортивному клубі «Олімп». 1 місце завоював Сергій Деркач, 2 - Сергій Пономарьов, 3 - Марат Хайруллін.

Свої сили учасники Олімпійського дня змогли перевірити і в забігу на 1500 метрів.

Нагородження та закриття спортивного свята відбулося в районному будинку культури. Дипломи Красноградської районної державної адміністрації, кубки та медалі переможцям й призерам змагань вручали радник голови районної державної адміністрації, Валерій Кицюк та завідувач сектору молоді та спорту Оксана Веклич. Учасникам Олімпійського дня було вручено сертифікати Міжнародного Олімпійського Комітету, дипломи НОК України, футболки, значки, ручки та щоденники з олімпійською символікою, що були надані відділенням Національного олімпійського комітету України в Харківській області.

На початку урочистої частини закриття перших на Красноградщині таких змагань в рамках Всеукраїнського Олімпійського дня було запалено олімпійський вогонь. Право внести вогонь було надано МСМК, чемпіону Європи з регбіліг-9, найкращому гравцю Національної збірної команди України «Легіон-8» Євгенію Трусову.

Спортсменам було подаровано концертну програму за участю акробатичного дуету з Харкова у складі фіналістів конкурсу «України має талант» Марії Шевченко та її партнера Андрія Білака, номер з халахупами за участю артистки Українського Державного цирку Олени Грищенко та виступи місцевих солістів Сергія Білика, Анжели Манучарян та Оксани Єрмолової.



