В Києві вшанували медалістів чемпіонату світу та Європи з баскетболу 3х3

Сьогодні в українській столиці відбулося вшанування жіночої та чоловічої збірної України з баскетболу 3х3 – бронзових призерів чемпіонату світу та Європи відповідно.

У заході взяли участь віце-президент Національного олімпійського комітету України Володимир Бринзак, міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, заступник міністра молоді та спорту України Микола Даневич, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський, голова правління державного АБ «Укргазбанк» Кирило Шевченко, спортсмени, тренери, вболівальники, представники ЗМІ.

«Від імені Національного олімпійського комітету України радий привітати наших «бронзових» дівчат та хлопців. Ваші здобутки заслуговують найвищої оцінки та похвали! Ми вболівали за вас та пишаємося вами», - сказав Володимир Бринзак.

Він додав: «Приємно, що змагання з баскетболу 3х3 включені до олімпійської програми. Ми дуже раді вітати вас в Олімпійській сім'ї та щиро зичимо успіхів в Токіо-2020!».





Під час зустрічі медалісти чемпіонату світу та Європи, їхні наставники та перші тренери, керівництво Федерації баскетболу України отримали подарунки від Національного олімпійського комітету України.



