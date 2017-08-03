Дніпропетровщина зустріла своїх героїв Дьору

Спортсмени Дніпропетровщини повернулись з XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який проходив в угорському Дьорі, з повним комплектом нагород.

«Золото» здобула легкоатлетка Ярослава Магучіх (стрибки у висоту), «срібло» - у Валерії Іваненко (легка атлетика, метання молота) і бронзову нагороду виборов дзюдоїст Олег Вередиба у ваговій категорії до 55 кг.

З цієї нагоди, сьогодні, 3 серпня відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області за допомоги медіа-центру «Інформатор» організувало прес-конференцію з юними спортсменами та їх тренерами.

У спілкуванні з представниками ЗМІ взяли участь четверо з шести юних олімпійців: срібна призерка Валерія Іваненко, бронзовий медаліст Вередиба, а також учасники Фестивалю Сергій Востренков (дзюдо) та Маргарита Кравченко (легка атлетика). Нажаль, не змогли приєднатись до колег по збірній дзюдоїстка Марія Меркулова і чемпіонка Яросава Магучіх. Дівчата після напружених стартів вирушили у відпустки.

«Завершився черговий літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль. Всього в ньому брали участь атлети з 50 країн, а це – 2,5 тисячі спортсменів. Ми раді, що Україна виступила на гідному рівні. Від Дніпропетровської області в Угорщині було 6 атлетів – троє – легкоатлетів, троє – дзюдоїсти. З восьми медалей, які загалом здобула наша країна, три отримали вихідці з Дніпра і області – золоту, срібну і бронзову – повний комплект», — зазначив виконавчий директор відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області Олександр Дювбаков.

Як повідомила срібний призер ЄЮОФ Валерія Іваненко, вона «з дитинства почала займатися спортом. У мене спортивна сім’я. Тато – майстер спорту, мій особистий тренер, брат – виступав у спорті на аматорському рівні». За словами медалістки, головним конкурентом у змаганнях була вона сама: «Потрібно було справитися з самою собою». А от срібною нагородою Валерія не задоволена. «Я була готова до того, щоб продемонструвати більш високий результат на змаганнях і вибороти золото, але не змогла повністю реалізувати себе», – самокретично підкреслила вихованка П’ятихатської ДЮСШ.

Олег Вередиба завоював «бронзу» у дзюдо. «Зараз мені 16 років, 10 з яких я займаюся цим видом спорту. Тренуюся один раз в день. Тому що ще вчусь у школі, а тому займатися виходить тільки ввечері», — каже Олег. При цьому спортсмен запевняє, що в реальному житті не б’ється: «Дякувати Богові, застосовувати свої вміння на практиці у житті мені поки не доводилося».

Маргарита Кравченко, яка посіла 13-е місце на ЄЮОФ у потрійному стрибку, своїм виступом не дуже задоволена, хоча вона старалася хоча б побити свій власний рекорд у потрійному стрибку – 11,90 метрів. Але не змогла цього зробити. Для того, щоб ввійти у фінал їй не вистачило всього 3 сантиметри! А з таким результатом дівчина залишилась далеко від медальних мрій. Не зважаючи на відносну невдачу, легкоатлетка воліє й надалі тренуватись, робити висновки над помилками та за підтримки сім’ї та друзів рухатися далі. «Головна моя ціль – вдало виступити у відборі до наступних Олімпійських ігор та завоювати на них медаль». Загалом 15-річна Маргарита серйозно тренується вже п’ять років. Каже, що це дуже важко, але вона не збирається опускати рук.

Дзюдоїст Сергій Востренков залишився у захваті від ЄЮОФ. Підкреслює, що організація змагань й усього Фестивалю була на відмінному рівні. Підвів тільки його власний виступ. Борець розраховував на більше, але відсутність досвіду та психологічне навантаження зробили своє діло. «Я роблю для себе головний висновок – потрібно ще більш зосередитись на тренуваннях, адже 7-е місце, яке я посів у фінальному протоколі – не мій результат. Я ставив перед собою ціль бути в трійці кращих», – підвів висновок свого виступу Сергій.

Що ж, ми маємо пишатись нашими юними атлетами! Адже представники Дніпропетровщини з 8 українських медалей стали авторами трьох! А це – більш, ніж третина від загальної кількості! Плекаємо надію, що вже скоро вони, отримавши такий цінний досвід, у найближчому майбутньому будуть показувати високі результати та завойовувати медалі найвищого гатунку на дорослих чемпіонатах світу і Європи, Кубках світу та Олімпійських іграх.

Наостанок, від голови відділення НОК України в Дніпропетровській області Андрія Павелка юні атлети та їх тренери, які також були присутні на заході, отримали набори ексклюзивної сувенірної олімпійської продукції та подяки «За внесок у розвиток олімпійського руху на Дніпропетровщині».