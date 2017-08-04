Do Like Olympians в «Горизонті»

В дитячому спортивному оздоровчому центрі «Горизонт», що на Полтавщині, міським відділенням НОК України у Горішніх Плавнях проведено спортивний захід «Do like Olympians».

В заході брали участь майстер спорту з волейболу Вікторія Оніщук, яка разом з відпочиваючими дітками табору зробили руханку. До них долучились і вихованці обласної ДЮСШ «Олімпійські надії», які брали участь у показових виступах з дзюдо.

Під час спортивного свята у «Горизонті» пройшли і змагання з волейболу, міні футболу, естафети та вікторини на спортивну тематику.

За участь в «Do like OLYMPIANS» учасники отримали сувеніри від відділення Національного олімпійського комітету України в м.Горішні Плавні та НОК України.