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Do Like Olympians в «Горизонті»
04 Серпня 2017 Поділитися
В дитячому спортивному оздоровчому центрі «Горизонт», що на Полтавщині, міським відділенням НОК України у Горішніх Плавнях проведено спортивний захід «Do like Olympians».
В заході брали участь майстер спорту з волейболу Вікторія Оніщук, яка разом з відпочиваючими дітками табору зробили руханку. До них долучились і вихованці обласної ДЮСШ «Олімпійські надії», які брали участь у показових виступах з дзюдо.
Під час спортивного свята у «Горизонті» пройшли і змагання з волейболу, міні футболу, естафети та вікторини на спортивну тематику.
За участь в «Do like OLYMPIANS» учасники отримали сувеніри від відділення Національного олімпійського комітету України в м.Горішні Плавні та НОК України.
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