ФСТ «Колос» провів робочу зустріч

Сьогодні, 3 серпня, відбулось засідання Президії Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України під головуванням Олександра Мендуся.

У роботі ФСТ брали участь і виконавчий директор Національного олімпійського комітету України Наталія Коваленко та головний спеціаліст управління Олімпійського руху Вікторія Веселова.

На порядку денному піднімались нагальні питання товариства, проведення різноманітних заходів під патронатом ФСТ, зокрема на «Краще спортивне село» тощо.



Відповідно до Календарного плану ВФСТ «Колос» АПК України було вирішено провести фінальні спортивні змагання серед сільських і селищних рад на «Краще спортивне село України 2017 року» в смт. Ворохта Івано-Франківської області 21-24 вересня 2017 року та включити до складу Оргкомітету представника Національного олімпійського комітету України.