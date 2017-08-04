«Олімпійські історії» з Богданом Нікішиним

У суботу, 5 серпня, за підтримки Національного олімпійського комітету України на спортивних вболівальників чекає новий випуск програми «Олімпійські історії».

У випуску любителі спорту дізнаються чергову цікаву олімпійську історію відомого українського спортсмена. На цей раз героєм програми стане чемпіон світу з фехтування на шпагах Богдан Нікішин.

Вмикайте телеканал «Київ» у суботу, 5 серпня, о 14:00!

Буде дуже цікаво!

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її в понеділок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.