Новиниlarr НОКlarr Сергій Бубка побажав нашим легкоатлетам успішного чемпіонату
Сергій Бубка побажав нашим легкоатлетам успішного чемпіонату
04 Серпня 2017 Поділитися
Сергій Бубка побажав нашим легкоатлетам успішного чемпіонату

Сьогодні, 4 серпня, у Лондоні (Велика Британія) стартує чемпіонат світу з легкої атлетики.

Вже сьогодні першими у сектори стадіону у кваліфікаційних раундах вийдуть Сергій Никифоров (стрибки у довжину) і Марина Килипко (стрибки з жердиною).

За доброю традицією напередодні офіційного відкриття престижних змагань штаб української команди в Лондоні відвідав президент Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон, уславлений легкоатлет Сергій Бубка.

Під час зустрічі він побажав команді вдалих стартів та переможних фінішів.

Останнє в медіа
loader
loader
Календар спортивних подій 2017
Олімпійська зарядка
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Pyeongchang-2018 189
Буенос-Айрес-2018 0428
Токіо-2020 1085
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в