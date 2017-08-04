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Сергій Бубка побажав нашим легкоатлетам успішного чемпіонату
04 Серпня 2017 Поділитися
Сьогодні, 4 серпня, у Лондоні (Велика Британія) стартує чемпіонат світу з легкої атлетики.
Вже сьогодні першими у сектори стадіону у кваліфікаційних раундах вийдуть Сергій Никифоров (стрибки у довжину) і Марина Килипко (стрибки з жердиною).
За доброю традицією напередодні офіційного відкриття престижних змагань штаб української команди в Лондоні відвідав президент Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон, уславлений легкоатлет Сергій Бубка.
Під час зустрічі він побажав команді вдалих стартів та переможних фінішів.
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