Сергій Бубка побажав нашим легкоатлетам успішного чемпіонату

Сьогодні, 4 серпня, у Лондоні (Велика Британія) стартує чемпіонат світу з легкої атлетики.

Вже сьогодні першими у сектори стадіону у кваліфікаційних раундах вийдуть Сергій Никифоров (стрибки у довжину) і Марина Килипко (стрибки з жердиною).

За доброю традицією напередодні офіційного відкриття престижних змагань штаб української команди в Лондоні відвідав президент Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон, уславлений легкоатлет Сергій Бубка.

Під час зустрічі він побажав команді вдалих стартів та переможних фінішів.