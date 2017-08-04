«Вперед, на Олімп!» з юними тріумфаторами літнього Олімпійського фестивалю

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Цими вихідними у програмі «Вперед, на Олімп!» спортивні вболівальники матимуть чудову можливість дізнатися подробиці виступу українських олімпійців на ХІV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який відбувся в угорському Дьорі.
Нагадаємо, з престижного старту юні українці привезли 8 нагород: 3 «золота», «срібло» та 4 бронзові медалі.
Ви побачите, як привітав наших талановитих фехтувальниць шаблістку Ольгу Харлан та шпажистку Олену Кривицьку з чудовими виступами на нещодавньому чемпіонаті світу президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.
Своїми враженнями та планами на найближче майбутнє в програмі «Вперед, на Олімп!» поділиться бронзовий призер чемпіонату світу з плавання Андрій Говоров.
Не пропустіть! Неділя, 7 серпня, 14:00, телеканал «Київ»!
Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її у вівторок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.