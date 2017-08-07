Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують Олімпійські чемпіонки Лариса Карлова (гандбол) та Яна Клочкова (плавання).

Олімпійська родина України вітає іменинників зі святом!

Щиро зичимо, щоб життя дарувало якомога більше яскравих моментів і приємних сюрпризів, а тепло рідних і близьких було міцним фундаментом для нових звершень!

Миру, добра, злагоди та благополуччя!