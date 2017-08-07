У Хмельницьку пізнавали Японію через спорт

З нагоди проголошення 2017 роком Японії в Україні дух країни Сходу відчули й мешканці обласного центру. За підтримки міської влади, управління культури і туризму, молоді та спорту відзначили «Дні Японії в Хмельницькому».

Головні заходи проходили на майданчику біля кінотеатру Шевченка. Поряд з розгорнутими виставками книг «Країна сонця, що сходить», майстер – класу з орігамі, фотоекспозицій, частувань стравами японської кухні, спортсмени міста на татамі демонстрували японські бойові мистецтва, які можна освоїти в місті в спортивних товариствах «Авангард», «Динамо», спортклубах. Під час проведення майстер-класів всі бажаючі мали змогу виконати деякі прийоми дзюдо, карате.

А ще Хмельничани познайомилися із видовищним, традиційним в Японії фехтуванням на бамбукових мечах – кендо, з яким їх познайомили представники Київської федерації з даного виду.

Голова політичного відділу посольства Японії в Україні Алай суке Міна Міно, який перебував в обласному центрі, висловив сподівання, що цей захід зробить ще один крок до зближення наших народів.

«Щойно я прийшов на цю площу я відчував щось японське і мене дуже вразило те, що так багато людей у Хмельницькому цікавляться нашою культурою. Хотів би подякувати усім за таку хорошу організацію сьогоднішніх Днів Японії у Хмельницькому».

А місцеві вболівальники східних єдиноборств, спостерігаючи за вправними рухами молодих спортсменів, сподіваються, що ті примножать переможні здобутки Антона Савицького – чемпіона Європейського юнацького олімпійського фестивалю з дзюдо, Романюка Олександра, Врублевської Анастасії, Оніщук Аліни – чемпіонів та призерів України з дзюдо.