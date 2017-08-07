На Черкащині відбувся марафон з бігу по шосе

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У місті Шпола, що на Черкащині, відбувся XI обласний марафон з бігу по шосе з нагоди відзначення пам’яті Івана Чернявського - чемпіона Європи, учасника Олімпійських ігор 1956 року у м. Мельбурні.
Захід організували за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області, обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», клубу любителів бігу «Ритм».
Цьогоріч до марафону долучилися представники Франції, жителі Шполянського району, гості з міст Умань, Черкаси, Рівне, спортсмени КЛБ «Ритм», керівник району - голова райдержадміністрації Володимир Потапенко.
Пробіг відбувся за трьома дистанціями: 1,5 км вулицями Шполи, 5 км від с. Скотареве до с. Товмач та 20 кілометрів від м. Шпола до с. Товмач.
Найстаршими учасниками пробігу в цей день були Юрій Воробйов – 84 роки, Анатолій Тєлєгін - 79 років та Ніна Банних -78 років.
Переможцями пробігу стали Володимир Корнієнко та Ірина Михальченко на дистанції 5 км й Олександр Нагорський - на 20 км.
Переможців та призерів нагородили медалями і грамотами. Нагородження провели начальник відділу спорту Шполянської райдержадміністрації Олександр Бурлака, голова КЛБ «Ритм» Юрій Воробйов та сільський голова с. Товмач Сергій Коваль. Не залишились без призів й інші учасники. Їх нагородили медалями та грамотами, продуктовими наборами за участь у змаганні. Відділення НОК України в Черкаській області відзначило учасників футболками з олімпійською символікою та олімпійською літературою.
Голова сільської ради с. Товмач Сергій Коваль висловив щиру подяку гостю з Франції Фредеріку Шавіні та всім іншим співорганізаторам за спонсорську допомогу в проведенні пробігу.