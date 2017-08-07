Відкритий Чемпіонат Луганської області з пляжного волейболу

На Луганщині на спортивних майданчиках КУ ФОЦ «Олімп» міста Кремінна з 5 по 6 серпня відбувся Чемпіонат області з пляжного волейболу.

Участь у змаганнях брали 14 команд з Луганської області (представники міст Старобільськ, Біловодськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Кремінна) та одна з міста Куп’янська Харківської області.

Змагання були організовані та проведені завдяки дружній співпраці Федерації волейболу Луганської області, управління молоді та спорту Луганської облдержадміністрації, КУ ФОЦ «Олімп» за підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету України, Кремінської районної державної адміністрації та Луганського обласного відділення (філії) КФВС МОН України.

Так, за результатами запеклої боротьби перемогу святкувала команда Іванчука Євгена та Малиновського Віталія (Старобільськ-Біловодськ), друге місце зайняли представники з Рубіжного – Чібіс Євген-Казинець Ігор, бронзові нагороди приміряли представники з міст Сєвєродонецька та Старобільська Одуд Анатолій і Світличний Ігор.

Призери та переможці волейбольного турніру були нагороджені Кубками, медалями та дипломами відповідних ступенів, а також цінними подарунками від організаторів та партнерів змагань.