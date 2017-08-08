«Олімпійське літо» відзначили у таборі «Юний моряк»

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У профільному наметовому таборі «Юний моряк», який організовують на Черкащині, зустрічали «Олімпійське літо».
Цікавий спортивний захід організували для дітей за сприяння відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області, управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА та департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.
До відзначення «Олімпійського літа» долучилися вихованці спортивних шкіл міста Черкаси, які саме оздоровлювалися в таборі під час двох спортивних змін. В рамках заходу юні спортсмени визначали найспритніших та найсильніших у змаганнях, спортивних естафетах й інших спортивних заходах.
Всіх учасників «Олімпійського літа» відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області відзначило «олімпійськими» подарунками. Також представники осередку вручили спортивний інвентар, що сприяє кращому фізичному оздоровленню дітей.