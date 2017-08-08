Яна Беломоіна – переможниця етапу Кубка світу з маунтентбайку

На етапі Кубка світу з маунтенбайку у канадському місті Монт-Сант-Анна наша Яна Беломоіна принісла Україні золоту медаль.

24-річна спортсменка з Луцька залишила позаду француженку Паулін Ферран Прево, яка фінішувала другою та Катаріні Пендрель з Канади, яка відповідно посіла 3 місце.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українську спортсменку та її тренерів з чудовим здобутком, побажавши не зупинятися на досягнутому та впевнено крокувати до нових звершень.