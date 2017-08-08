У дитячому центрі «Молодій гвардії» відкрилась Олімпійська зміна

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Сьогодні, 8 серпня, у дитячому центрі «Молода гвардія», що в Одесі, відкрили Олімпійську зміну.
В урочистостях взяли участь: Олімпійський чемпіон зі стендової стрільби, голова відділення НОК України в Одеській області Микола Мільчев, призерки Олімпійських ігор з академічного веслування Ніна Уманець і гандболу Олена Цигиця, а також генеральний директор центру Едуард Лебединський й начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Одеської ОДА В’ячеслав Березуцький.
172 юних спортсмени – переможці та призери обласних, Всеукраїнських та міжнародних змагань, які представляють 19 видів спорту з 18 областей країни, будуть не лише демонструвати свою фізичну підготовку під час різноманітних стартів, а й набиратися сил на березі Чорного моря й спонукати інших дітей, які відпочивають у центрі, до занять спортом та ведення активного способу життя.
За словами організаторів, для відпочиваючих підготовлена насичена програма, яка триватиме до 26 серпня. Також діти з нетерпінням очікують на візит Олімпійського чемпіона з легкої атлетики, президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки.