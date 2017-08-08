Олімпійський день в Первомайську

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Протягом червня-липня в таборах відпочинку на базі Первомайських гімназій №3, №6, ЗОШ №4, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що на Харківщині, проведені заходу в рамках Всеукраїнського Олімпійського дня.
Для учасників були організовані загальна розминка, спортивні конкурси, естафети «Зайвий обруч», «Донеси не загубивши», «Колодязь», змагання з метання мішечків з піском на дальність «Влучні снайпери». Під слоганом «Рухайся, навчайся, пізнавай» пройшло відкриття «Малих спортивних ігор»: святкове шикування груп з проголошенням назв та девізів команд, театралізоване дійство за участю грецьких богів та запалювання олімпійського вогню й підняття прапору.
Всього у проведенні Олімпійського дня взяли участь 2160 учнів та вихованців віком до 14 років.
Тож справжнє незабутнє свято спорту для дітей організувала Первомайська міська рада спільно зі спортивним активом міста, викладачами й батьками.