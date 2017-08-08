Боксер Юрій Шестак отримав заслужену нагороду найкращого спортсмена Харківщини

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Сьогодні в управлінні у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації представниками управління, обласним відділенням Національного олімпійського комітету України та спортивним активом Харківщини, було проведено урочисте нагородження кращого спортсмена та тренера червня.
Ці почесні звання отримали заслужений майстер спорту України, чемпіон Європи з боксу серед чоловіків Юрій Шестак та заслужений тренер України Валерій Даніленко.
У церемонії нагородження брали участь голова відділення НОК України у Харківській області Віктор Христоєв, начальник управління у справах молоді та спорту ХОДА Віталій Кириленко, ветерани спорту, представники училищ, академії фізичної культури і спорту, представники ЗМІ.