Олімпійський спортивний день в Одесі

З метою патріотичного виховання дітей і молоді, саме в дні відзначення 76 річниці початку героїчної оборони Одеси, в рамках «Олімпійського літа», провели спортивний день для дітей оздоровчого табору «Казковий» та санаторію «Зелена гірка» на території парку Меморіалу 411 Берегової Батареї оборони Одеси.

Головними організаторами виступили обласна комунальна організація «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» за підтримки відділення НОК України в Одеській області та управління молодіжної політики і спорту ОДА.

Програма спортивно-масового заходу першим пунктом передбачала ознайомлення дітей з музейними експонатами. Головною родзинкою даного комплексу є те, що відвідувачам дозволяється не тільки дивитись, але і використовуючи спортивні вміння, залізти на корабель, танк чи іншу бойову техніку часів Другої світової війни.

А по переду на них чекали різноманітні веселі естафети, конкурси, рухливі ігри. Спочатку на спортивній локації свої вміння показали діти оздоровчого табору «Казковий». Вони були розділені на дві команди по 20 осіб, які азартно змагались поміж собою.

Потім їх спортивний день продовжився на іншій локації змаганнями зі спортивного туризму, а саме: «Переправа», «Маятники», «Кочки» та інше. Вправи були спрямовані на випробування фізичних сил та удосконалення навиків пішохідного туризму. До проведення естафет залучили інструктора туристичного клубу «Дельфін».

Під вечір, після активно проведеного часу на свіжому повітрі, у дітей розігрався «неабиякий» апетит. На допомогу прийшла польова кухня, яка пригостила всіх справжньою солдатською кашею та компотом. Всім було дуже смачно.

Цього ж дня, але за часом пізніше «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» провів спортивно-масовий захід з дітьми санаторію «Зелена гірка».

Враховуючи особливості фізичного стану дітей, з ними було проведено 5 естафет: передача м’яча, ведення м’яча змійкою, передача обруча у шерензі та ведення м’яча обручем , комбінована естафета з обручами й скакалками.

Дітлахи енергійно з азартом долали естафети. Спортивний настрій та рухливість додавали діткам ентузіазму. Підтримували учасників вболівальники.