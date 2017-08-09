Харківщина на олімпійському марші

У спортивно-оздоровчому таборі «Чайка» Харківського обласного вищого училища фізичної культури і спорту в смт. Лиман, Зміївського району, було проведено Спортивне свято «Харківщина на олімпійському марші» за участі 70 вихованців спортивних відділень училища.

Урочиста лінійка розпочалася з підйомом олімпійського прапору. На відкриті заходу були присутні почесні гості голова Харківського обласного управління з фізичного виховання та спорту Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби з луку Олена Кривенцова, директор Харківського обласного вищого училища фізичної культури і спорту, заслужений працівник фізичної культури України Анатолій Попов, провідні спортсмени і тренери.

До програми свята були включені наступні заходи: легкоатлетичний забіг серед юнаків та дівчат на дистанції 1000 метрів, змагання з настільного тенісу, перетягування канату, пляжного волейболу, веслування на човнах «Дракон».





Переможці та призери змагань були нагородженні дипломами, пам’ятними сувенірами відділення Національного олімпійського комітету України у Харківській області та подарунками обласного управління з фізичного виховання та спорту Комітету з фізичного виховання та спорту МОН.

Вже наступного дня у таборі провели «День Нептуна» за участю спортивних відділень училищ: веслування на байдарках і каное, водного поло, футболу (дів.), волейболу (дів.), боксу.