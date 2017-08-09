МОК визначився з програмою Юнацьких Олімпійських ігор- 2020

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Виконком Міжнародного Олімпійського Комітету поширив принципи гендерної рівності і на зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020 року, які пройдуть в Лозанні (Швейцарія).
До програми змагань додані жіночі та інноваційні види, цікаві молоді. Так, восьмим видом спорту на Іграх включений лижний альпінізм, який буде представлений в індивідуальних, спринтерських та естафетних дисциплінах. Таким чином він приєднається до семи традиційних олімпійських видів спорту.
Орієнтація на молодь та інновації стають синонімом моделі Юнацьких Олімпійських ігор. МОК активно співпрацює у цьому напрямку з міжнародними федераціями і в кожному виді спорту відбулась подібна адаптація. Серед них – введення інноваційного змішаного хокейного турніру з шайбою у форматі 3x3, змагання жіночих двійок у санному спорті та жіночий турнір з лижного двоборства.
Всього у III зимових Юнацьких Олімпійських іграх, які проходитимуть з 10 по 19 січня 2020 року в Лозанні, візьмуть участь 1880 спортсменів, які перебуватимуть в Олімпійському селищі у два заходи, змінюючи один одного. Це дозволить організаторам не збільшувати саме селище.