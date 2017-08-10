Чугуївський район Харківщини на олімпійській хвилі

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Протягом травня-липня 2017 року на території Чугуївського району, що на Харківщині, були проведені різноманітні спортивні заходи.
Зокрема: майстер-класи з настільного тенісу, волейболу, баскетболу для учнів комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської районної ради Харківської області»; турніри з футболу; змагання з шашок, шахів, гирьового спорту серед колективів фізичної культури, організацій, сільськогосподарських підприємств, установ, закладів, сільських та селищних рад, спортивних клубів; конкурси «Олімпійська символіка», «Сторінками Олімпійських ігор», «Олімпійські надії»; тематичні зустрічі з ветеранами спорту та Олімпійського руху; районний спортивний захід «Спорт і фізичне виховання - утвердження здорового способу життя; естафети «Олімпійський у серцях вогонь», «Майбутні олімпійці», «Сильні, спритні, здорові».
За підрахунками організаторів, до спортивних заходів в Чугуївському районі в рамках «Олімпійського дня» долучились біля 5 тис. підлітків, молоді та дорослих.