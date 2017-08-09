Сучасні п’ятиборці розпочали ліцензійний відбір на Юнацькі Олімпійські ігри-2018

З 10 по 13 серпня у португальському місті Кальдос-да-Раінья проходитиме Європейський кваліфікаційний відбір на III літні Юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ) 2018 року в Буенос-Айресі (Аргентина).

Щоб стати володарем олімпійської ліцензії потрібно потрапити до трійки найкращих. Саме за можливість піднятись на п’єдестал пошани і будуть боротися Олександр Бублик та Катерина Селеменєва.

Також за кваліфікаційною системою відбору стати учасником Юнацьких Ігор можна і шляхом потрапляння до шістки найкращих згідно набраних очок на турнірах, які проводитимуться з 1 липня 2017 року по 30 червня 2018 року.

Перші залікові бали вже отримав наш Євген Зіборов, який на липневому турнірі в Казахстані, зумів піднятись на 2 сходинку п’єдесталу.

Наступним випробуванням для українців стане жовтневий турнір у чеській Празі.