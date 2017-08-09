#OlympicLab з жіночою гандбольною командою «Галичанка»

9 серпня у львівському Палаці спорту «Галичина» за підтримки Національного олімпійського комітету України в рамках всеукраїнської акції «#OlympicLab» (модуль «Здоровий спосіб життя») відбулося відкрите тренування та майстер-клас з гандболу для дітей за участю кращої жіночої гандбольної команди України – ГК «Галичанка» (Львів).

В гості до провідних гандболісток країни за сприяння керівника сектору молоді та спорту Жовківської райдержадміністрації Ольги Калиновської завітали 30 дівчат, які відпочивають в дитячому оздоровчому таборі «Росинка» (село Зіболки Жовківського району), з поміж яких виявилися 8 школярок з Авдіївки Донецької області разом зі своїм керівником четвертої зміни Ангеліною Сало та лікарем табору Галиною Тарас. Спершу діти разом зі спортивними журналістами спостерігали за елементами тренувального процесу, який провадила головний тренер жіночої гандбольної команди «Галичанка» Тетяна Штефан та другий тренер Анжела Савченко, а згодом долучилися до виконання окремих вправ та веселих естафет з гандбольним м’ячем, капітанами команд у яких виступили:

- Юрій Майборода – начальник управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, Заслужений працівник фізичної культури та спорту України;

- Антон Нікулін – начальник відділу спорту Львівської міської ради, Заслужений тренер України;

- Юрій Турянський – голова відділення НОК України у Львівській області;

- Оксана Вацеба – Голова відділення Олімпійської академії України у Львівській області, професор.

Модератором заходу виступила Віра Передерій – майстер спорту міжнародного класу з художної гімнастики України, фіналістка Олімпійських ігор в Пекіні, Молодий посол України на ІІ зимових ЮОІ 2016 року в Ліллехаммері, член Комісії з олімпійської освіти Міжнародного олімпійського комітету. Допомагала в організації заходу також і стипендіат НОК України, учасниця I зимових Юнацьких ігор з санного спорту львів’янка Галина Куречко.

Після фінального свистка Тетяни Штефан дівчатка ще довго не відпускали своїх нових спортивних кумирів, продовжуючи вправи з м’ячем, фотографуючися й щиро дякуючи за залучення до цікавого спортивного процесу. А капітан «Галичанки» у свою чергу запросила своїх нових юних прихильниць на чергові матчі жіночого чемпіонату України та Єврокубкові змагання за участю команди та у спортивні секції з гандболу.

А на завершення усі юні учасниці свята отримали подарунки від Національного олімпійського комітету України й чималий заряд енергії та вражень!



