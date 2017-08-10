«Олімпійське літо» в «Бригантині»

У рамках проведення Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей «Олімпійське літо» в дитячому оздоровчому закладі «Бригантина» смт. Новоархангельськ, що на Кіровоградщині, відбулося дитяче спортивне свято.

Захід організовано та проведено завдяки співпраці дирекції оздоровчого закладу, обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», відділення Національного олімпійського комітету України в Кіровоградській області, управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА.

Більше 200 відпочиваючих «Бригантини» взяли участь у змаганнях із волейболу, футболу, плавання, шашок, продемонстрували силу і вправність у різноманітних спортивних конкурсах. Представники обласного відділення Національного олімпійського комітету України провели для юних спортсменів «Олімпійську вікторину».

Учасників «Олімпійського дня» привітали: начальник відділу обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Світлана Верхоланцева, фахівці обласного відділення Національного олімпійського комітету України Микола Аношкін та Людмила Стратова. Почесні гості нагородили переможців й призерів змагань дипломами, вручили дітлахам олімпійські щоденники, блокноти, ручки, значки з олімпійською символікою, подарували дитячому закладу спортивний інвентар і літературу на олімпійську тематику.