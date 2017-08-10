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179 спортсменів представлять Україну на Всесвітній літній Універсіаді
10 Серпня 2017 Поділитися
179 спортсменів представлять Україну на Всесвітній літній Універсіаді

З 19 по 30 серпня у китайському Тайбеї проходитиме 29 Всесвітня літня Універсіада, яка збере понад 12 тисяч атлетів зі 160 країн світу.

Україну на цих стартах представлятиме 179 студентів-спортсменів з 55 ВИШів, які вестимуть боротьбу у 14 з 22 видах спорту. А саме: баскетболі (чол.), важкій атлетиці, волейболі (жін., чол.), спортивній гімнастиці, художній гімнастиці, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, стрибках у воду, стрільбі з лука, тхеквондо, фехтуванні, футболі та ушу.

Найтитулованішими у нашій команді є Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняє і бронзовий медаліст – Ігор Радівілов, на світовий та європейський подіуми піднімались: плавці Андрій Говоров, Михайло Романчук, стрибуни у воду Олександр Горшоковозв, Олег Колодій, Максим Долгов, Вікторія Кесарь, стрілки з лука Георгій Іваницький, Лідія Січенікова, тхеквондистка Ірина Ромолданова, представники фехтування Анатолій Герей, Ксенія Пантелєєва, Анфіса Почкалова, важкоатлетка Ірина Деха, легкоатлетки Ірина Геращенко, Ольга Бібік та інші.

 

Склад студентської збірної команди України оприлюднений на сайті Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України за посиланням http://osvitasport.org/component/k2/item/11919-vsesvitnya-litnya-universiada-2017-nasha-nadiya-i-gordist.html

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