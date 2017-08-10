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Дар’я Шаріпова визнана кращою спортсменкою липня на Черкащині
10 Серпня 2017 Поділитися
Дар’я Шаріпова визнана кращою спортсменкою липня на Черкащині

На звання «Кращого спортсмена місяця» у липні на Черкащині претендували п’ятеро осіб.

Це – спортсмени, які продемонстрували високі результати під час чемпіонатів України та Європи, що відбулися в липні. Зокрема кращого спортсмена визначали серед таких кандидатів: Дар’я Шаріпова, Сергій Куліш, Олександр Кобець, Олексій Сюткін, Світлана Марусенко.

Цього місяця експертна комісія визначила найвагомішими результати Дар’ї Шаріпової. Спортсменка на чемпіонаті Європи зі стрільби з малокаліберної зброї здобула перше командне місце у вправі МГ-9 (стрільба лежачи), друге командне місце у вправі МГ-5 (стрільба з трьох положень) та друге особисте місце у вправі МГ-9. Тож експертна комісія визначила саме Дар’ю кращою спортсменкою липня на Черкащині.

Спортсменка та її тренер Віктор Нагній отримають грошову винагороду від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.

 

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