Чернігівщина пишається своїми найкращими спортсменами

Згідно Положення про визначення найкращого спортсмена та тренера місяця з олімпійських видів спорту Чернігівщини, обласне відділення НОК України прийняло рішення розміщувати інформацію про них на білбордах.

Головна мета – популяризація спортсменів серед жителів міста, які по праву можуть пишатись своїми земляками.

Нагадаємо, що найкращими спортсменами за квітень стали: серед дорослих - Кісіль Валентина - срібна призерка чемпіонату Європи з важкої атлетики (тренер - Овчаренко Олександр); серед молоді - Хотульов Денис та Щербина Богдан – срібні призери командного чемпіонату України з велоспорту (шосе) (тренер - Аксюта Микола).

У травні найкращими були названі: серед дорослих - Тремба Роберт – чемпіон світу серед спортсменів з вадами зору, футзал (тренер - Бегоян Анатолій); серед молоді - Денисенко Владислав – чемпіон України з велоспорту (маунтенбайк) (тренер - Татарченко Володимир).