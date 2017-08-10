Національно-патріотичний фестиваль «Extreme weekend» у Чернігові

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Екстремальний уїк-енд на березі Десни вже став традиційним і популярним фестивалем у Чернігові.
За незабутніми відчуттями та викидом адреналіну приїхали гості з Прилук, Ніжина, Ічні, Славутича та Києва. Організатори запросили родини учасників АТО та загиблих героїв з усієї Чернігівщини. Активний відпочинок на лоні природи — гарантія гарного настрою на тривалий час.
Цьогорічний фестиваль зібрав майже 200 чоловік, а програму заходу організатори зробили більш насиченою. Тут були і стрибки з мосту, і захоплююча військово-спортивна гра Lasertag, і катання на човнах-дракон Драгонбот й турніри з пляжного волейболу і футболу, а також яскраве фаєр-шоу та нічне екстремальне кіно.
Всі учасники фестивалю мали можливість безкоштовно скуштувати рибну юшку та козацький куліш.
На території фестивалю був обладнаний наметовий табір, де всі охочі мали можливість з родинами залишитися на два дні екстремального уїк-енду.
На думку організаторів, цей захід був, є і буде альтернативою пасивного відпочинку – він дає можливість відчути реальну різницю між активним (екстремальним) та пасивним відпочинком, особливо для молоді.
Відпочиваючі були дуже вдячні організаторам заходу: відділенню Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області за надання медалей для змагань, кубків, грамот та подяк й особисто Ніні Лемеш, громадській організації «ЩИТ 41» в особі Альберта Черешка, директору школи КДЮСШ №1 Сергію Романчуку, ГО «SEMARGL», цирковій студії «Менестрелі» та фаєр-колективам «Agniy», «The Vipe-Band» і «Kronos».