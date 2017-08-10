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Артеківці показали спортивний клас
10 Серпня 2017 Поділитися
Артеківці показали спортивний клас

У Міжнародному дитячому центрі «Артек» за підтримки Київського міського відділення Національного олімпійського комітету країни пройшли дитячі змагання.

На відкритих майданчиках табору відпочиваючі пробували свої сили у таких видах спорту як: баскетболі, богатирських іграх, пауерліфтингу, армреслінгу, футболі, поло, артеківських перегонах тощо.

З 800 дітей, які зараз оздоровлюються в «Артеку», 165 – стали чемпіонами й отримали медалі, грамоти, спортивний інвентар та сувеніри від міського відділення НОК України.

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