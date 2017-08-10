Артеківці показали спортивний клас

У Міжнародному дитячому центрі «Артек» за підтримки Київського міського відділення Національного олімпійського комітету країни пройшли дитячі змагання.

На відкритих майданчиках табору відпочиваючі пробували свої сили у таких видах спорту як: баскетболі, богатирських іграх, пауерліфтингу, армреслінгу, футболі, поло, артеківських перегонах тощо.

З 800 дітей, які зараз оздоровлюються в «Артеку», 165 – стали чемпіонами й отримали медалі, грамоти, спортивний інвентар та сувеніри від міського відділення НОК України.