Сміла приймала змагання з веслування серед ветеранів

У місті Сміла Черкаської області відбулися традиційні змагання з веслування на байдарках та каное серед ветеранів «Тясминська регата».

Понад 60 учасників з Києва, Сміли, Дніпра, Білої Церкви, Черкас, Фастова та Бердянська боролися за перемогу. Змагалися ветерани спорту на дистанції 200 метрів у різних вікових категоріях – як жінки, так і чоловіки.

Переможцями «Тясминської регати» стали Станіслав Тараненко (Черкаси), Михайло Шевченко (Дніпро), Ігор Шурпа (Біла Церква), кияни Валерій Носовець і Сергій Федоренко, Олександр Калініченко (Фастів), Раїса Сафроненко (Сміла).

Відвідали змагання і олімпійці Черкащини, зокрема чемпіон Олімпійських ігор в Токіо з веслування на каное Андрій Хіміч та срібний призер Ігор в Сеулі з веслування на байдарках Олександр Мотузенко. Вони підтримували учасників під час змагань.

Привітати учасників та побажати гарних результатів завітали і начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА Максим Зеленський, його заступник Катерина Коваленко, заступник міського голови міста Сміли Людмила Осейко.

Відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області відзначило призерів змагань олімпійськими подарунками.