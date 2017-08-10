Сміла приймала змагання з веслування серед ветеранів

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У місті Сміла Черкаської області відбулися традиційні змагання з веслування на байдарках та каное серед ветеранів «Тясминська регата».
Понад 60 учасників з Києва, Сміли, Дніпра, Білої Церкви, Черкас, Фастова та Бердянська боролися за перемогу. Змагалися ветерани спорту на дистанції 200 метрів у різних вікових категоріях – як жінки, так і чоловіки.
Переможцями «Тясминської регати» стали Станіслав Тараненко (Черкаси), Михайло Шевченко (Дніпро), Ігор Шурпа (Біла Церква), кияни Валерій Носовець і Сергій Федоренко, Олександр Калініченко (Фастів), Раїса Сафроненко (Сміла).
Відвідали змагання і олімпійці Черкащини, зокрема чемпіон Олімпійських ігор в Токіо з веслування на каное Андрій Хіміч та срібний призер Ігор в Сеулі з веслування на байдарках Олександр Мотузенко. Вони підтримували учасників під час змагань.
Привітати учасників та побажати гарних результатів завітали і начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА Максим Зеленський, його заступник Катерина Коваленко, заступник міського голови міста Сміли Людмила Осейко.
Відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області відзначило призерів змагань олімпійськими подарунками.