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«Олімпійські історії» з Геннадієм Сартинським
10 Серпня 2017 Поділитися
«Олімпійські історії» з Геннадієм Сартинським

У суботу, 11 серпня, за підтримки Національного олімпійського комітету України на спортивних вболівальників чекає новий випуск програми «Олімпійські історії».

За останні роки гімнаст Олег Верняєв заявив про себе на весь спортивний світ, підкоривши найвищі сходинки на найпрестижніших міжнародних стартах, в тому числі на Олімпійських іграх.

Жоден з цих успіхів був би неможливим без талановитого та досвідченого професіонала своєї справи, наставника Олега Геннадія Сартинського, який й розповість свою олімпійську історію в новому випуску програми.

Вмикайте телеканал «Київ» у суботу, 5 серпня, о 14:00!

Буде дуже цікаво!

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її в понеділок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.

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