Любителі спорту змагались у спортивному містечку на «Дзвонах Лемківщини»

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З 4 по 6 серпня всі любителі спорту від 16 і старші змагались у спортивному містечку під час проведення ХVIII Всеукраїнського традиційного фестивалю лемківської культури, що проводиться в першу суботу та неділю серпня в урочищі «Бичова» поблизу міста Монастириськ Тернопільської області.
Управління фізичної культури та спорту Тернопільської ОДА, обласні відділення Національного олімпійського комітету, центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Монастириської РДА провели змагання з волейболу, дворового футболу на майданчику «ЮКА», шашок, шахів та арм-спорту.
Хоча сонячна погода та надвисокі температури створювали додаткові перешкоди учасникам змагань, всі вони боролись за перемогу з чималим завзяттям.
Баталії у різних видах спорту тривали з обіду аж до самого вечора. А результати виявились такими.
У змаганнях з дворового футболу перше місце виборола команда «Тоталі спайс» з Монастириська, другими стали представники із Зборова, а третіми - спортивний колектив «Терті пляцки» з Монастириська.
У змаганнях з волейболу перше місце завоювала команда із села Ковалівка Монастириського району, друге місце виборола команда «Вікінги», третіми стали представники команди із села Задарів Монастириського району .
Любителі арм-спорту показали такі результати. Перше місце – у Володимира Кіндрата, друге – у Василя Сандуляка, третє – у Ігоря Шушереби.
У змаганнях з шахів переможцем став Михайло Ждиняк, друге місце посів Анатолій Малтиз, а третє - Валерій Малтиз.
Юні любителі шашок показали наступні результати. Перше місце виборов Роман Круліковський, другим став – Павло Кіт, третім – Володимир Морикіт.
У змаганнях з шашок серед дорослих перше місце виборов Михайло Ждиняк, друге місце виборов Володимир Кіндрат, третє - Тарас Мазур.
Організатори змагань нагородили переможців та призерів чудовими призами на згадку про участь у спортивному святі.