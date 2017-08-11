Олена Костевич обрана до складу членів Комітету атлетів Європейської конфедерації стрілецького спорту

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Олімпійська чемпіонка Ігор в Афінах-2004, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор в Лондоні-2012 з кульової стрільби, член Комісії атлетів Національного олімпійського комітету України Олена Костевич увійшла до складу членів Комітету атлетів Європейської конфедерації стрілецького спорту.
Президент НОК України Сергій Бубка привітав нашу титуловану спортсменку з цим чудовим професійним досягненням.
«Це обрання – свідчення великої довіри європейської спільноти, а також висока оцінка Ваших професійних якостей. Дуже приємно, що Ви, підкоривши олімпійські вершини, продовжуєте крокувати не лише до нових спортивних звершень, а й займаєте активну позицію щодо сприяння розвитку стрільби як в Україні, так і на міжнародній арені», - йдеться у привітанні Сергія Бубки.
Головний олімпієць України побажав Олені міцного здоров'я, олімпійської наполегливості, невичерпного оптимізму та реалізації всіх задумів і планів.