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Олена Костевич обрана до складу членів Комітету атлетів Європейської конфедерації стрілецького спорту
11 Серпня 2017 Поділитися
Олена Костевич обрана до складу членів Комітету атлетів Європейської конфедерації стрілецького спорту

Олімпійська чемпіонка Ігор в Афінах-2004, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор в Лондоні-2012 з кульової стрільби, член Комісії атлетів Національного олімпійського комітету України Олена Костевич увійшла до складу членів Комітету атлетів Європейської конфедерації стрілецького спорту.

Президент НОК України Сергій Бубка привітав нашу титуловану спортсменку з цим чудовим професійним досягненням.

«Це обрання – свідчення великої довіри європейської спільноти, а також висока оцінка Ваших професійних якостей. Дуже приємно, що Ви, підкоривши олімпійські вершини, продовжуєте крокувати не лише до нових спортивних звершень, а й займаєте активну позицію щодо сприяння розвитку стрільби як в Україні, так і на міжнародній арені», - йдеться у привітанні Сергія Бубки.

Головний олімпієць України побажав Олені міцного здоров'я, олімпійської наполегливості, невичерпного оптимізму та реалізації всіх задумів і планів.

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