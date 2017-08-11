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До уваги журналістів!
11 Серпня 2017 Поділитися
До уваги журналістів!

Національний олімпійський комітет України запрошує Вас на відкрите тренування представниць художньої гімнастики, які готуються до участі у Всесвітній літній Універсіаді та чемпіонату світу.

У заході візьмуть участь президент НОК України, Олімпійський чемпіон Сергій БУБКА, тренерський колектив «Школи Дерюгіних» Альбіна ДЕРЮГІНА, Ірина ДЕРЮГІНА, Ірина БЛОХІНА та інші, а також представниці художньої гімнастики у групових вправах.

 

Зустріч відбудеться 15 серпня о 12:30 у спортивному комплексі «Атлет» (Лабораторний провулок, 7а).

 

 

АКРЕДИТАЦІЯ ОБОВЯЗКОВА

І ТРИВАТИМЕ ДО 14 СЕРПНЯ 20:00!!!

 

Додаткова інформація та акредитація за телефонами

379-12-89

050-8-312-312 (Ірина)

 

Прес-служба НОК України

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