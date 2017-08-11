Підведено підсумки літніх обласних Ігор ветеранів спорту пам’яті М.Баки серед міст та районів Хмельниччини

Біля 200 спортсменів віком від 35 років і старші, які представляли міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Шепетівку, Старокостянтинів, Волочиський, Дунаєвецький, Красилівський, Полонський, Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Ярмолинецький, Летичівський та Новоушицький райони, мали змогу взяти участь в 9 видах спорту, включених до програми Ігор.

Їх урочисте відкриття відбулося 25 березня в манежі Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді в присутності організаторів – керівників управління молоді та спорту ОДА, обласної організації ветеранів спорту та обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Право підняти Державний Прапор України було надано переможцям чемпіонатів світу серед ветеранів, майстрам спорту Миколі Кожану (м. Хмельницький, важка атлетика) та Володимиру Копичинському (Дунаєвецький район, гирьовий спорт).

З того дня до середини червня було проведено змагання з армспорту, легкої атлетики, шахів, шашок, волейболу, пауерліфтингу, важкої атлетики, гирьового спорту та настільного тенісу у найкращих спорткомплексах обласного центру.

За перемогу боролися переважно ветерани, котрі регулярно займаються улюбленими видами спорту і вже здобули чимало нагород на обласному, всеукраїнському і навіть міжнародному рівнях протягом багатьох років, починаючи з юнацького та молодіжного віку.

Найбільш захоплюючими виявилися турніри тенісистів, волейболістів та протистояння легкоатлетів, серед яких виділялись майстер спорту міжнародного класу олімпієць Олександр Бортюк (Хмельницький), призери світових та Європейських ветеранських форумів красилівчанин Микола Оніщук, Володимир Бохонський (спортивна ходьба) з Ярмолинець, Микола Стойко (біг на середні та довгі дистанції) з обласного центру, кам’янчанин Олександр Ткачук (стрибки у висоту).

Окрім них, ще понад 10 майстрів спорту виходили на майданчики, помости, бігові доріжки, в сектори, щоб вкотре продемонструвати хорошу форму і технічні навики, набуті роками тренувань.

У підсумку в усіх видах кращими стали представники обласного центру. В командному заліку серед міст на друге місце вийшли кам’янчани, а на третій позиції закріпились ветерани зі Старокостянтинова. До чільної трійки серед районів пробилися: 1.Полонський, 2. Хмельницький, 3. Деражнянський.

Переможці та призери в індивідуальних видах нагороджувалися медалями та дипломами. В ігрових видах команди – призерки отримали кубки та дипломи.

Команди міст та районів, які посіли І-ІІІ місця у загальнокомандному заліку будуть відзначені кубками та дипломами під час святкування Дня фізичної культури і спорту.