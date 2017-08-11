«Вперед, на Олімп!» з нашими борцями та баскетболістами

Цими вихідними на спортивних вболівальників України чекає чергова порція цікавих новин про наших олімпійців в новому випуску програми «Вперед, на Олімп!», яка виходить за підтримки Національного олімпійського комітету України.

В новому випуску ви дізнаєтеся, як триває підготовка у наших борців-класиків до найголовнішого старту року – чемпіонату світу зі спортивної боротьби, який відбудеться з 21 по 26 серпня в Парижі (Франція).

Також побачите, як в українській столиці відбулося вшанування «бронзових» тріумфаторів чемпіонату світу та чемпіонату світу та Європи з баскетболу 3х3 (жіночої та чоловічої збірної відповідно).

Не пропустіть! Неділя, 13 серпня, 14:00, телеканал «Київ»!

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її у вівторок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.